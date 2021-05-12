В Казани суд арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу

Галявиев в ходе заседания заявил, что согласен с избранием меры пресечения.

Суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу №175 Ильназа Галявиева.

Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 июля 2021 года. судья

Прокурор отметил, что обвиняемый признал свою вину. Экспертиза, которая определить вменяемость Галявиева, будет идти минимум два месяца, при необходимости она будет продлена.

Галявиев в ходе заседания заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. В зал на заседание были допущены журналисты, однако, обвиняемый не ответил ни на один их вопрос.

Ранее стало известно, что военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе, несмотря на поражение головного мозга.

Видео: TG / Life Shot