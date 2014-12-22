В Ленобласти определили лимиты и квоты на охотничий сезон 2025-2026 года

В Ленинградской области определены лимиты и квоты на охотничий сезон 2025-2026 года. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.
В сезон разрешено добыть 2303 лося, 58 косуль и 20 рысей. Квоты распределены между охотничьими угодьями региона. Выдачу разрешений и контроль охоты организует комитет по животному миру.
Численность популяций животных в регионе сохраняется стабильной: 25,5 тыс. лосей, 1,7 тыс. косуль и 550 рысей.
В июне охотник-браконьер стрелял в краснокнижных лебедей на озере возле деревни Малое Замостье.
Фото: unsplash (Richard Lee)
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