Журналисты оценили возможности FGM-148 Javelin для решения конфликта на Донбассе.

В США рассказали о способности Украины "взрывать российские танки в Донбассе". Об этом сообщили журналисты из издания The Drive. Военные эксперты объяснили, что противотанковый комплекс FGM-148 Javelin американского производства позволит обеспечить Киеву новые возможности по ликвидации танков противника.

Журналисты отметили, что до сих пор перспективы США после возможной ликвидацией Украиной российских танков на Донбассе остаются неизвестными. В The Drive считают, что в настоящее время на территории региона конфликта находится около 35 тысяч военнослужащих из РФ. Эти силы оснащены минимум 481 танком, 720 гаубицами и ракетными установками в пределах 200 единиц.

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