США "потеряли" стелс-ракету корабля Gabrielle Giffords

С прошлого года американские военные не пополнили вооружение доя прибрежного боевого корабля.

США "потеряли" стелс-ракету. Об этом сообщили журналисты из американского издания The Drive. Они объяснили, что Военно-морские силы страны не пополнили вооружение прибрежного боевого корабля Gabrielle Giffords типа Independence. Экипаж судна израсходовал ракету RGM-184A Naval Strike Missile в октябре 2019 года во время стрельбы по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане.

Авторы публикации отметили, что за последние девять месяцев одна из восьми пусковых установок Gabrielle Giffords остается пустой. В The Drive считают, что военные не пополнили запас ракет из-за проблемы взаимодействия между разработчиком оружия (норвежской компанией Kongsberg) с американским концерном Raytheon.

Журналисты добавили, что подобная ситуация должна быть недопустима, так как боевой корабль призван демонстрировать возможности США на территории Южно-Китайского моря.

Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео.