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Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео

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На видеозапись попали элементы AGM-114R9X Hellfire.

"Адский огонь" из Америки попал на видео. Журналисты из The Drive обратили внимание на ролик, размещенный Twitter-пользователем с ником TRintheworld. Автор поста утверждает, что на опубликованных им кадрах показаны секретные ракеты  AGM-114R9X Hellfire. Это вооружение армия США использует для точечной ликвидации людей за границей. 

The Drive отметили, что на видео продемонстрированы фрагменты оружия, которое было применено в Идлибе (Сирия). Оружие якобы уничтожили человека, который находился в автомобиле. Ракеты имеют маркировку P/N: 13707784, AGM-114R-9X, S/N: 2007108 и Lot: MGP17K835M131.

Стоит добавить, что в нападении на пикап в Сирии США задействовала не менее трех ракет. Атака привела к гибели двух боевиков, которые предположительно являются гражданами Йемена и Иордании.

В США впервые испытали "убийцу" российских C-400.

Видео: Twitter/ TRintheworld

Теги: agm-114r9x hellfire, the drive, адский огонь, идлиб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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