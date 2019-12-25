Украинские военные протестировали американские FGM-148 Javelin.

Украина отстрелялась "комплексом унижения" России. Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал "Военное телевидение Украины". Эксперты рассказали, что вооруженные силы страны провести тестирование стрельбы из противотанкового комплекса FGM-148 Javelin, созданного американским производителем.

В подписи к видео указано, что стрельба прошла под Ровно. Американская система FGM-148 Javelin стреляла по мишеням вместе с "Стугна-П" украинской разработки.

Напомним, что ранее журналисты из издания Popular Mechanics назвали комплекс FGM-148 Javelin был назван "средством унижения" РФ.

Украина получила от США помощь на 60 млн долларов.