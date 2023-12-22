В тайнике на юге ДНР нашли противотанковый комплекс Javelin

Оружие иностранного производства находилось в районе Волновахи.

Спецслужбы из Донецкой Народной Республики обнаружили тайник, в котором находился противотанковый комплекс FGM-148 Javelin американского производства. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы российского силового ведомства по новому региону страны. Известно, что оружейный схрон был оборудован в разрушенном здании, находящимся под Волновахой, в южной части ДНР.

Выявлен схрон с иностранным вооружением в Волновахском районе. В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

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Фото и видео: УФСБ по ДНР