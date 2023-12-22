Двух граждан Украины задержали по подозрению в диверсии в Запорожской области

УФСБ РФ провели операцию по поимке преступников.

Двоеукраинских граждан задержаны по подозрению в диверсии, подготавливаемой на территории Запорожской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления силового ведомства страны. Специалисты заметили, что в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлены личности фигурантов расследования. Иностранцы собирали сведения о местоположении личного состава Вооруженных сил РФ для совершения по локациям ракетно-артиллерийских ударов.

В ходе проведения Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 2, 3 ст. 281 УК РФ "Диверсия" пресс-служба УФСБ РФ по Запорожью

В пресс-службе УФСБ добавили, что по местам жительства злоумышленников специалистами обнаружены и изъяты документы и иные доказательства, которые доказывают осуществление украинцами противоправной деятельности. Сейчас ответственным лицам грозит наказание, предусматривающие пожизненное лишение свободы.

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже.

Фото и видео: ФСБ России