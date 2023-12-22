Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

Жительницу города Мариуполя на территории Донецкой народной республики российские силовики задержали по подозрению в шпионаже. Оперативники предоставили журналистам видеозапись с места событий. В кадре показан сам момент задержания девушки. Также специалисты предоставили скриншоты переписки фигурантки расследования с ее украинскими кураторами из местных спецслужб. Известно, что с иностранцами она общалась при помощи мессенджеров.
Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях.
пресс-служба УФСБ РФ по ДНР
В переписке представители спецслужб Украины просят женщину за материальное вознаграждение узнать расположение блокпостов России. Также подозреваемую просили проверить информацию о том, летают ли в указанном районе беспилотники. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 276 УК РФ за шантаж.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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