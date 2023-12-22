ФСБ обнаружила заминированный схрон со взрывчаткой в ДНР

В схроне нашли шесть противотанковых мин, две противопехотные фугасные мины и 16 тротиловых шашек.

Сотрудники ФСБ России обнаружили заминированный схрон со взрывчаткой в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Заминированный схрон, заготовленный для совершения диверсионно-террористических актов, обнаружили в Володарском районе. В схроне нашли шесть противотанковых мин, две противопехотные фугасные мины и 16 тротиловых шашек. Из-за признаков минирования схрона саперы решили уничтожить взрывчатые вещества на месте.

Ранее Пушилин допустил восстановление железнодорожного сообщения в ДНР в 2024 году.

Видео: Telegram / Пушилин Д.В.