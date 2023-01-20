На оборонном заводе в США произошел взрыв

СМИ сообщили о нескольких пострадавших.

На территории предприятия американской компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, размещенном в городе Кэмден штата Арканзас, вечером 3 июля произошел взрыв. Как сообщает информационное агентство TheAssosiated Press, по меньшей мере два человека пострадали. Еще один сотрудник числится пропавшим без вести. Госпитализация потребовалась одному пациенту, который был доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра округа Уошито. Второй раненый эвакуирован на вертолете. Однако специалисты не рассказали, куда именно он был отправлен.

В пресс-службе компании заметил, что в Кэмдене произошел "инцидент с пиротехникой". Позже представители фирмы отметили, что данные о взрыве правдивы. В текущий момент причина инцидента устанавливается.

Напомним, что завод в Кэмдене, как сообщается в справке местного предприятия, включен в систему военных программ Вашингтона. На произодстве производятся крылатые ракеты AGM-158 JASSM, ракеты Hydra 70, Hellfire, комплексы Javelin, а также минометные боеприпасы. Площадь складских помещений и зоны изготовления товара составляет около 270 тысяч квадратных километров.

В Башкирии в девятиэтажном доме произошел взрыв газа.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости