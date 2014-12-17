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В Башкирии в девятиэтажном доме произошел взрыв газа

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В результате происшествия погиб один человек.

В Башкирии в девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Стерлитамаке на улице Артема. Ударная волна в результате взрыва выбила железную дверь в момент, когда в подъезд пытались зайти женщина с двумя детьми. В результате происшествия погиб один человек. Также пострадали семеро, в их числе двое детей. На месте работают несколько реанимобилей и пожарные.

Ранее мы сообщали, что возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали.

Видео: Telegram / Mash Batash

Теги: башкирия, взрыв газа, дом, стерлитамак
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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