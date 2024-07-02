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Возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали

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Из здания были эвакуированы педагоги и студенты.

Российские спасатели потушили возгорание, произошедшее в аудитории Владивостокского государственного университета. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы вуза. Известно, что в результате воспламенения помещения пострадавших и погибших нет. Из здания экстренная служба смогла эвакуировать порядка 450 человек. В настоящее время на месте работают дознаватели из  ГУ МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

В Приморье огнеборцы МЧС России потушили университет. Во Владивостоке горела аудитория на пятом этаже здания. Огонь охватил около 20 квадратных метров. 

пресс-служба ГУ МЧС РФ

Момент удара молнии в "Лахта Центр" попал на видео.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: владивосток, гу мчс, дальний восток
Категории: Тема дня,

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