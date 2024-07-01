Момент удара молнии в "Лахта Центр" попал на видео

Непогода обрушилась на город около 18:30.

В петербургский ураган 1 июля молния попала в "Лахта Центр". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Непогода обрушилась на город около 18:30. По информации МЧС России, спасатели выезжали на места происшествий 71 раз: 67 раз – на уборку деревьев, четыре раза – для устранения падений конструкций из металла. Из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина погибла женщина, еще пострадали петербурженка с ребенком. Помимо этого, повреждены 10 "легковушек".

В Курортном районе выпало 27,95 миллиметров осадков – треть от месячной нормы, в Кронштадтском районе – 17,41 миллиметров, в Приморском районе – 16,58 миллиметров. Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 и 314-60-13.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Большевиков из-за ветра упал строительный кран.

Видео: Telegram / Санкт-Петербург Сегодня

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