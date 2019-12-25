В The Drive рассказали о недавних учениях ВВС США.

Военно-воздушные силы США отрепетировали прорыв ПВО России. Об этом сообщили журналисты из издания The Drive. Они рассказали, что с 4 по 6 августа военные проводили учения, в которых задействовали стелс-машины. В список попали истребители пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor, стратегический бомбардировщик B-2A Spirit и дрон RQ-170 Sentinel.

Авторы публикации объяснили, что ВВС дополнительно привлекли к маневрам самолет четвертого поколения F-15E Strike Eagle и борт радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler ВМС США. Военные отработали тактику и способы взаимодействия техники и экипажей для подавления и прорыва ПВО предполагаемого противника.

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