В Ливии впервые заметили российские комплексы С-300

В соцсетях стали появляться снимки, н которых якобы засняты российские ЗРК около города Сирт.

В Ливии впервые заметили зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщили местные журналисты из Al Masdar со ссылкой на очевидцев. В социальных сетях стали распространяться фотографии техники российского производства. Авторы снимков утверждают, что видели ЗРК около города Сирт на участке, считающимся подконтрольным силам Ливийской национальной армии.

Журналисты Avia.Pro заявили, что с полной точностью эксперты могут подтвердить лишь нахождение в Ливии радара, а не самих комплексов С-300.

Среди друзей Хафтара практически нет тех, кто бы мог передать ЛНА комплексы С-300. С большой вероятностью можно предположить, что речь идет российских средствах ПВО военный аналитик

Эксперт добавил, что системы могли оказаться в Ливии из Сирии. В настоящее время Дамаск не задействует данные ЗРК для отражения нападений боевиков.

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Видео: YouTube / Минобороны России