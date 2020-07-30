Георгий Борисенко заявил, что РФ не хочет создавать базы в Сирте и аль-Джуфре.

Россия отреагировала на слухи о создании военных баз в Ливии. Во время интервью египетскому телеканалу TEN посол РФ в Каире Георгий Борисенко рассказал, что Москва не имеет планов по созданию базы на территории Ливии.

Российский дипломат отметил, что Москва не направляла запросы о создании военных баз или пунктов морского базирования властям Ливии. Георгий Борисенко рассказал, что РФ считает Ливию независимым и суверенным государством, поэтому не будет вмешиваться во внутренние дела без согласия местных властей.

Ранее о возможном размещении российских военных баз в Ливии заявили представители Правительства национального согласия. Глава МВД ПНС Фатхи Башага 8 июня министр дал интервью агентству Bloomberg. В нем чиновник отметил, что РФ хочет создать в Ливии минимум две базы. Одна из них должна будет находиться на территории города Сирт, вторая - в аль-Джуфре. Этот пункт располагается в 600 километрах от к югу-востоку от Триполи.

Ливия обвинила иностранные государства в атаке на авиабазу.

Фото и видео: YouTube/ TEN