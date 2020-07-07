В ПНС считают, что аль-Ватия атакована иностранными самолетами, которых нет у ЛНА.

Ливия обвинила иностранные государства в атаке на авиабазу. Об этом сообщили журналисты из агентства Anadolu. Заместитель министра обороны Правительства национального согласия Салахаддин Немруш считает, что только у зарубежных военных мог быть арсенал и военные самолеты, которыми было совершено нападение на базу аль-Ватия на северо-западе страны. Чиновник пояснил, что силы Ливийской национальной армии под руководством Халифы Хафтара подобным вооружением не обладают.

Салахаддин Немруш подчеркнул, что авиаудар стал еще одной причиной, по которой ПНС следует освободить такие города как Сирт и аль-Джуфра. Чиновник добавил, что недалеко от первого населенного пункта садятся "самолеты с боевиками и боеприпасами".

Напомним, что на авиабазу аль-Ватия совершены удары 4 июля. Информации о пострадавших нет. ПНС устанавливает принадлежность самолетов, участвовавших в операции.

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Видео: YouTube / Al Jazeera English