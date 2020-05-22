Журналисты рассказали в каких локациях беспилотники ликвидировали российские ЗРПК в Ливии.

Раскрыта география уничтожения российских "Панцирей" в Ливии. Журналисты из Anadolu в Twitter-аккаунте инфографику, посвященную ликвидации ЗРПК из РФ на территории Ливии турецкими беспилотниками. Данную операцию в Анкаре называют "Вулканом гнева". Ее проводили силы Правительства национального согласия против военных Халифы Хафтара из Ливийской национальной армии.

Согласно сведениям представителей Anadolu, силы ЛНА лишились в общем счете девяти российских "Панцирей" за последнее время. Два ЗРПК уничтожены 17 мая на авиабазе Аль-Ватия около Триполи, один - 18 мая около прибрежного города Сирт. Еще шесть "Панцирей" ликвидированы 20 мая. Три - около Тархуна, что располагается в 80 километрах от столицы Ливии, один - к югу от Сирта и один около Аль-Вишка. Неизвестно, входит ли в этот перечень входит комплекс, который военные торжественно провезли в качестве трофея по улицам Триполи.

Журналисты уточнили, что ОАЭ выделили для ЛНА около 50 "Панцирей". Эти ЗРПК были куплены у российской стороны вместе с тысячью ракет. Сумма контракта составила 800 млн долларов.

Видео: Twitter/Ali Özkök