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В Сирии и Ливии могли быть уничтожены до 42 российских комплексов "Панцирь-С"
Сегодня, 11:35
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lesjasap

В Сирии и Ливии могли быть уничтожены до 42 российских комплексов "Панцирь-С"

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В Defence Express заявили о возможной ликвидации 42 "Панцирей-С" турецкой армией.

В Сирии и Ливии могли быть уничтожены до 42 российских комплексов "Панцирь-С". Об этом сообщили журналисты из издания Defence Express. Журналисты отметили, что Турция могла ликвидировать от девяти комплексов российского производства на территории Ближнего Востока. При этом материальный ущерб оценивается в 0,5 млрд долларов. 

Авторы публикации отметили, что военные из Анкары признались в уничтожении только десяти комплексов "Панцирь-С". Два из них были ликвидированы в Сирии и семь - на территории Ливии. Техника пришла в негодность за 270 дней при помощи турецкой артиллерии и авиации. Документальное подтверждение существует о ликвидации шести машин. 

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Теги: defence express, ливия, панцирь-с, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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