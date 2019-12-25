В Defence Express заявили о возможной ликвидации 42 "Панцирей-С" турецкой армией.

В Сирии и Ливии могли быть уничтожены до 42 российских комплексов "Панцирь-С". Об этом сообщили журналисты из издания Defence Express. Журналисты отметили, что Турция могла ликвидировать от девяти комплексов российского производства на территории Ближнего Востока. При этом материальный ущерб оценивается в 0,5 млрд долларов.

Авторы публикации отметили, что военные из Анкары признались в уничтожении только десяти комплексов "Панцирь-С". Два из них были ликвидированы в Сирии и семь - на территории Ливии. Техника пришла в негодность за 270 дней при помощи турецкой артиллерии и авиации. Документальное подтверждение существует о ликвидации шести машин.

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