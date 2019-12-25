Два ЗРК российского производства повреждены из-за удара молнии.

Стало известно об уничтожении российских "Панцирей-С1" в Эфиопии. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель" днем 26 июля. Специалисты объяснили, что два зенитных ракетно-пушечных комплекса, которые находились в составе местной армии, были ликвидированы. Системы обеспечивали безопасность гидроэлектростанции "Хидасэ" на реке Голубой Нил. Их уничтожило зарядом молнии. Подробности произошедшего неизвестны.

Напомним, что в мае 2020 года появилась информация об уничтожении на территории Ливии девяти ЗРК "Панцирь". Все комплексы находились на вооружении Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Объекты повреждены при помощи турецких боевых беспилотных дронов Bayraktar TB2.

"Геноцид" российских "Панцирей" объяснили "мертвой воронкой".

Видео: Twitter/ Clash Report