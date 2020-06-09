Видео сняли военные из ЛНА.

Работу "Панциря" в Ливии показали изнутри. Ролик опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель". На кадрах зафиксирована работа российского зенитно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Журналисты считают, что в момент съемки ролика военные были заняты ликвидацией беспилотника противника. У большинства солдат слышится ливийский акцент. Однако один из членов экипажа говорит с аравийским акциентом. Предположительно, командой военнослужащих руководит офицер из ОАЭ.

Напомним, что в период с 17 по 20 мая Ливийская национальная армия потеряла девять "Панцирей-С1". Они оказались ликвидированы или захвачены силами Правительства национального согласия.

Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских "Панцирь-С1" назвали геноцидом.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель