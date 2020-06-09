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Работу "Панциря" в Ливии показали изнутри

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Видео сняли военные из ЛНА.

Работу "Панциря" в Ливии показали изнутри. Ролик опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель". На кадрах зафиксирована работа российского зенитно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". 

Журналисты считают, что  в момент съемки ролика военные были заняты ликвидацией беспилотника противника. У большинства солдат слышится ливийский акцент. Однако один из членов экипажа говорит с аравийским акциентом. Предположительно, командой военнослужащих руководит офицер из ОАЭ.

Напомним, что в период с 17 по 20 мая Ливийская национальная армия потеряла девять "Панцирей-С1". Они оказались ликвидированы или захвачены силами Правительства национального согласия.

Истребление турецкими Bayraktar TB2 российских "Панцирь-С1" назвали геноцидом.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель

Теги: ливия, панцирь-с1
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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