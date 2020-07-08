Эксперты считают, что ЗРК были уничтожены из-за "мертвой зоны".

"Геноцид" российских "Панцирей" объяснили "мертвой воронкой". Газета "Звезда" со ссылкой на экспертов. Источники рассказали, что уничтожение зенитных ракетно-пушечных комплексов из РФ на территории Ливии и Сирии можно объяснить нахождением в "мертвой зоне".

Журналисты считают, что согласно официальным тактико-техническим характеристикам "Панцирей-С1", станция обнаружения целей имеет ограничение по зоне обзора. Определенное пространство недоступно для комплекса на малых, средних и больших высотах, включая минимальную высоту и максимальную скорость, а также максимальную высоту и максимальную скорость.

В издании добавили, что скорость и эффективная площадь рассеяния турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют им ликвидировать ЗРК российского производства.

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.