"Геноцид" российских "Панцирей" объяснили "мертвой воронкой". Газета "Звезда" со ссылкой на экспертов. Источники рассказали, что уничтожение зенитных ракетно-пушечных комплексов из РФ на территории Ливии и Сирии можно объяснить нахождением в "мертвой зоне".
Журналисты считают, что согласно официальным тактико-техническим характеристикам "Панцирей-С1", станция обнаружения целей имеет ограничение по зоне обзора. Определенное пространство недоступно для комплекса на малых, средних и больших высотах, включая минимальную высоту и максимальную скорость, а также максимальную высоту и максимальную скорость.
В издании добавили, что скорость и эффективная площадь рассеяния турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют им ликвидировать ЗРК российского производства.
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
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