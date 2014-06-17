Операция в зоне СВО выполнена "Ланцетом".

Российские военнослужащие барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили в Курской области американскую боевую машину пехоты Bradley, боевую бронированную машину "Казак" и другие объекты противника. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях. Военнослужащие подчеркнули, что на кадры объективного контроля попало уничтожение операторами иностранной техники.

Уничтожение боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях. пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Юг" сообщила о нанесении поражения семи бригадам ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России