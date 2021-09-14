Группировка "Юг" сообщила о нанесении поражения семи бригадам ВСУ

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские боевые подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении в ходе активных действий улучшили свое тактическое положение по переднему краю. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 8 августа сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер подчеркнул, что военнослужащие нанесли поражения семи бригадам армии киевского режима. Речь идет о 23-й, 24-й, 54-й и 72-й механизированных, 5-й, 10-й и 80-й штурмовых бригад ВСУ, находившихся в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Иванополье, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Острова и Константиновка. Противник лишился до 520 человек личного состава убитыми и ранеными.

В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Известно, что барражирующими боеприпасами ВС РФ ликвидировали три автомобиля Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-миллиметрвые самоходные артиллерийские установки "Паладин" и "Цезарь", а также гаубица М777 американского производства, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и два орудия Д-20.

В Харьковской области уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ.

Фото и видео: Минобороны, Telegram / ТАСС