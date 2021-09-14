В Харьковской области уничтожили укрепленную позицию с пехотой ВСУ

Задача выполнена бойцами "Севера" в зоне СВО.

Российские артиллеристы из "Северной" группировки войск уничтожили укрепленную позицию с пехотой армии киевского режима, размещенную на территории Харьковской области. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что боевая задача в зоне проведения специальной военной операции выполнена расчетами гаубиц Д-30. В профильном ведомстве уточнили, что с момента получения координат цели до выстрела проходит не больше двух-трёх минут, а опыт специалистов позволяет поражать объект противника наименьшим количеством снарядов.

В любое время готовы открыть огонь, нанести огневое поражение противнику. Цели разные – живая сила, огневые средства противника, легкобронированная техника, миномётные расчёты. пресс-служба Минобороны РФ

Группировка войск "Восток" сообщила об улучшении положения по переднему краю.

Фото и видео: Минобороны России