Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 7 августа руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что активные действия военнослужащих позволили улучшить положение по переднему краю, а также пресечь усиление противником передовых позиций, организацию ротаций и выдвижение резервов армии киевского режима в районах населенных пунктов Золотая Нива, Пречистовка, Новониколаевка и Дорожнянка. Дополнительно бойцами отражены две контратаки от подразделений 108 бригады территориальной обороны ВСУ. Артиллерия и тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72 механизированной, 58 мотопехотной бригад и 128 бригады территориальной обороны ВСУ, находившихся в районах Водяного, Макаровки и Мирного.

Уничтожено до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Анклав". Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

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Фото и видео: Минобороны России