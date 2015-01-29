В Мариуполе нашли секретную документацию Минобороны Украины и схрон с оружием

Силовики нашли украинский гранатомет "Форт-600".

Специальные службы Донецкой народной республики обнаружили на территории города Мариуполя украинский схрон с вооружением и секретные документы от министерства по обороне киевского режима. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по ДНР.

В результате оперативно-боевых мероприятий обнаружен схрон с вооружением и секретной документацией Министерства обороны Украины. пресс-служба УФСБ РФ

В списке изъятого вооружения указан гранатомет "Форт-600" иностранного производства, а также около 30 гранат и патроны к стрелковому оружию. Силовики установили, что данный схрон был заготовлен ВСУ при окружении города Мариуполя и планировался противником к дальнейшей эвакуации. В текущий момент секретная документация доставлена в УФСБ России по ДНР для дальнейшего изучения.

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Фото и видео: УФСБ России по ДНР