В Феодосии арестовали участников драки, в которой пострадал боксер Двали

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Участники массовой драки, которая произошла на территории города Феодосия в Крыму, отправлены под стражу. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета по полуострову. Известно, что во время преступления пострадал чемпион страны по боксу. В результате уголовное дело о нападении на спортсмена специалисты переквалифицируют на покушение на убийство

По ходатайству следствия шестерым жителям, обвиняемым в покушении на убийство чемпиона России по боксу, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября включительно. пресс-служба СК РФ по Крыму

В отношении еще троих участников драки судебное заседание все еще ведется. Ранее в социальных сетях рассказали о том, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали якобы лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин. Спортсмен вместе с братом приехал в Крым на мастер-класс для юных боксеров. Позже представители ФСБ, правоохранительных органов и СК установили личности подозреваемых и задержали всех девятерых участников массовой драки. Злоумышленники являются гражданами РФ. Трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные - разнорабочими.

По подозрению в совершении взятки в Петербурге задержан полицейский.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю