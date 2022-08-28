По подозрению в совершении взятки в Петербурге задержан полицейский

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По подозрению в совершении этого преступления задержан инспектор отдела по исполнению административного законодательства районного управления МВД России по городу.

По информации пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу, полицейский с мая 2023 года по август 2024-го получил от предпринимателей взятку в размере около 3 млн рублей. Деньги давались на постоянной основе за беспрепятственную незаконную торговлю напитками из киосков, оборудованных в автомобилях, на территории Адмиралтейского района.

Подозреваемого задержали 1 августа при передаче части взятки в размере 287 тыс. рублей. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: петербургские генералы МВД России отвергли обвинения по делу о взятках на 64,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV