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Петербургские генералы МВД России отвергли обвинения по делу о взятках на 64,5 млн рублей
Сегодня, 19:33
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Петербургские генералы МВД России отвергли обвинения по делу о взятках на 64,5 млн рублей

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Следствие считает их причастными к покупке на средства фонда содействия программам ГУ МВД России по региону личного имущества.

Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении генералов МВД России, которых обвиняют в коррупции. По информации ТАСС, в ходе первого заседания подсудимые отвергли обвинения.

Бывший помощник главы МВД России, генерал-лейтенант Сергей Умнов заявил, что "обвинение не конкретно и ему не понятно, в чем состояла взятка". Другие фигуранты также отказались признавать себя виновными. 

По выводам прокурора, общая сумма взяток составила порядка 64,5 млн рублей. 

Подсудимые действовали в составе организованной группы, имея корыстный умысел, используя служебное положение.

Гособвинитель

Обвиняемыми являются экс-помощник главы МВД России, генерал-лейтенант Сергей Умнов, бывший заместитель главы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, генерал Иван Абакумов, экс-начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший старший судебный пристав Елена Копьева. Следствие считает их причастными к покупке на средства фонда содействия программам ГУ МВД России по региону личного имущества. Всего по делу проходят восемь человек. 

Ранее мы рассказывали о том, что у владельца строительной фирмы в Петербурге попытались похитить 5,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: коррупция, полицейские петербурга, хамовнический суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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