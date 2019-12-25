NI рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике

Американский эксперт Майкл Лайонс рассказал о наращивании мощи КНР и РФ в регионе.

National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике. Военный обозреватель Майкл Лайонс в публикации заявил о том, что Вашингтон оказывается не готов противостоять угрозе, вызванной совместным российско-китайским интересам в регионе.

Арктика — это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав...К несчастью для американских стратегов, Вашингтон сильно отстает от своих соперников Майкл Лайонс, военный эксперт

Майкл Лайонс заявил о том, что из-за изменения климата в Арктике формируются новые возможности, связанные с развитием экономики. Из-за этого мировые державы заявляют о своих намерениях доминировать в регионе. Эксперт напомнил, что как и у Пекина, Вашингтон имеет в распоряжении только два ледокола. У России таких судов - около 40. К 2035 году Китай будет иметь на 13 атомных ледоколов больше, чем США. Сейчас страна развивает инициативу под названием "Полярный Шелковый путь".

Противостояние в Арктике такому противнику, как Россия, влечет за собой целый ряд вызовов, однако перспектива совместного российско-китайского вызова интересам США в Арктике — это потенциальный техно-триллер и ночной кошмар Майкл Лайонс, военный эксперт

В США призвали запретить нефть из России.