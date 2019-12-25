В The National Interest нашли решение для того, чтобы США и Германия не рассорились из-за проекта "Северный поток-2".

В США призвали запретить нефть из России. Об этом рассказали журналисты из издания The National Interest. По данным СМИ, Вашингтон готовится ввести санкции в отношении ряда европейских компаний, связанных с российским газопроводом "Северный поток-2". Авторы статьи считают, что при этом США являются одним из крупнейших импортеров нефти из РФ, поэтому позиция Белого дома лицемерна. Они призывают ввести запрет на покупку сырья из РФ.

Напомним, что в первой половине 2020 года РФ продала США 9,3 млн тонн нефти. Это самое большое количество за последние 16 лет. Аналитики призывают Вашингтон не ссориться в Берлином, который видит, как танкеры доставляют нефть из РФ в Техас и Луизиану. Выходом из конфликта может стать ввод Конгрессом США ограничений в отношении тех компаний, которые доставляют сырую нефть из РФ в США.

Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году.