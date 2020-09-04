Министр энергетики России Александр Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году. Заявление он сделал на Глобальном саммите по производству и индустриализации.
Я допускаю, что средняя цена нефти может быть 65 долларов.
Александр Новак, глава Минэнерго РФ
Однако он всё же прогнозирует цены на нефть в 2021 году на уровне 50–55 долларов за баррель. При этом, по его словам, Россию может ждать нефтяная волатильность.
Ранее аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года.
Видео: YT / CTVBY
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