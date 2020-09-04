Россию может ждать нефтяная волатильность.

Министр энергетики России Александр Новак назвал прогнозируемые цены на нефть в 2021 году. Заявление он сделал на Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Я допускаю, что средняя цена нефти может быть 65 долларов. Александр Новак, глава Минэнерго РФ

Однако он всё же прогнозирует цены на нефть в 2021 году на уровне 50–55 долларов за баррель. При этом, по его словам, Россию может ждать нефтяная волатильность.

Ранее аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года.

Видео: YT / CTVBY