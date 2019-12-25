К концу года российская валюта укрепится на позициях 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро.

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года. Об этом пишет газета "Известия".

Аналитики прогнозируют, что к концу года российская валюта укрепится на позициях 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро. Однако многие считают этот сценарий маловероятным, так как на курс валюты валют как и внутренние события, так и внешние. Например, цены на нефть или потенциальные новые санкции со стороны стран Запада.

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Отмечается, что на волатильность рубля могут повлиять итоги выборов президента США, которые состоятся в ноябре.

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