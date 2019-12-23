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Стало известно, сколько стоит обед в петербургской школе
Сегодня, 17:32
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smirenny

Стало известно, сколько стоит обед в петербургской школе

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Бесплатное питание организовано для школьников с 1 по 4 классы.

В комитете по образованию рассказали, сколько стоит обед в школьной столовой. 

С этого учебного года в школах организовано бесплатное питание для учащихся с 1 по 4 классы, приобрести горячие обеды может каждый желающий. Так, стоимость завтрака составляет 61 рубль, обеда — 106 рублей, а комплексного обеда — 167 рублей. На завтрак будут подавать каши, омлеты, бутерброды, горячие напитки и фрукты, на обед – супы, салаты, вторые блюда с гарниром, соки и компоты.

Ранее мы писали, что на Туристской улице открылась детская музыкальная школа.

Фото: pixabay

Теги: обед в школе, школьное питание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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