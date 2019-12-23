Стало известно, сколько стоит обед в петербургской школе

Бесплатное питание организовано для школьников с 1 по 4 классы.

В комитете по образованию рассказали, сколько стоит обед в школьной столовой.

С этого учебного года в школах организовано бесплатное питание для учащихся с 1 по 4 классы, приобрести горячие обеды может каждый желающий. Так, стоимость завтрака составляет 61 рубль, обеда — 106 рублей, а комплексного обеда — 167 рублей. На завтрак будут подавать каши, омлеты, бутерброды, горячие напитки и фрукты, на обед – супы, салаты, вторые блюда с гарниром, соки и компоты.

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