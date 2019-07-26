На Туристской улице открылась детская музыкальная школа

Строительные работы велись семь лет.

Во вторник, 1 сентября, на Туристской улице (Приморский район) открылась новая детская музыкальная школа №37.

В городской администрации рассказали, что строительство длилось семь лет, последний год ремонтные работы проводились под личным контролем действующего губернатора.

Так, здание оснащено оборудованием на 40 миллионов рублей. Дети смогут заниматься в хореографических и театральных отделениях, помимо этого были расширены отделения отделения народных инструментов и хорового пения. Школа может принять 500 человек, в новом учебном году пойдут 200 детей. Вступительные испытания пройдут со 2 по 5 сентября

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Фото: vk.com/kkultspb