На Туристской улице открылась детская музыкальная школа

Во вторник, 1 сентября, на Туристской улице (Приморский район) открылась новая детская музыкальная школа №37.
В городской администрации рассказали, что строительство длилось семь лет, последний год ремонтные работы проводились под личным контролем действующего губернатора.
Так, здание оснащено оборудованием на 40 миллионов рублей. Дети смогут заниматься в хореографических и театральных отделениях, помимо этого были расширены отделения отделения народных инструментов и хорового пения. Школа может принять 500 человек, в новом учебном году пойдут 200 детей. Вступительные испытания пройдут со 2 по 5 сентября
Ранее мы писали, что первоклассники Петербурга и области получили в подарок комплекты книг.
Фото: vk.com/kkultspb
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все