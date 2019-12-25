В Рощинской школе искусств прошел первый концерт с использованием новых музыкальных инструментов

Школа получила 7 млн рублей на новые инструменты, мебель и другие предметы.

В Рощинской школе искусств прошел концерт-презентация "Волшебный мир искусства". Учащиеся играли на музыкальных инструментах, которые учреждение получило в этом году в рамках национального проекта "Культура". Одним из зрителей стала глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Об этом 16-го сентября сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В учреждении дополнительного образования появилось 24 новых музыкальных инструмента. Среди них — концертный рояль, 8 пианино, аккордеоны, флейты, гитары, скрипки, балалайка. Также школа купила ноутбук, проектор, гончарный круг, новую мебель и музыкальную литературу. На эти цели из областного и местного бюджета было выделено более 7 млн рублей.

Самое важное, что в этом уютном доме, где во всем виден творческий поход, тепло и комфортно детям, которые здесь занимаются. Сегодня созданы дополнительные условия для их развития. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района.

Рощинская музыкальная школа работает уже 52 года. Позже она стала Школой искусств. Учредителем является МО "Выборгский район". В школе занимаются более 400 учеников.

В 2023-м году в рамках нацпроекта "Культура" музыкальные инструменты закупят для Школ искусств Выборга и Светогорска.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что детский сад №21 на Спортивной улице в Выборге открылся после капитального ремонта.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО