Детский сад №21 на Спортивной улице в Выборге открылся после капитального ремонта

В здание было не попасть с июня 2020-го года.

В Выборге открылся детский сад №21 после капитального ремонта. Накануне учреждение вновь начало принимать воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Детский сад на Спортивной улице, 14 был закрыт с июня 2020-го года. Работы проводились в рамках реализации в Ленинградской области программы по реновации дошкольных учреждений. Средства были выделены из областного и местного бюджетов.

В результате реновации в учреждении заменили инженерные сети и систему вентиляции, отремонтировали кровлю, фасад и помещения здания, поменяли оконные блоки. В детском саду появилась новая мебель и игровое оборудование.

В здании работает 13 групп, в которых принимают детей от 1,5 до 7 лет. В общей сложности в садик ходят 300 воспитанников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участниками летней оздоровительной кампании в Выборгском районе стали 20 тысяч детей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО