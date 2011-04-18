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Участниками летней оздоровительной кампании в Выборгском районе стали 20 тысяч детей

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Для них организовали отдых в лагерях, устраивали спортивные соревнования и мастер-классы, тематические акции.

В администрации МО "Выборгский район" Ленобласти подвели итоги летней оздоровительной кампании в 2021-м году. Муниципалитет организовал отдых в лагерях для 4,5 тыс. детей. 

Этим летом в районе работали 3 муниципальных загородных лагеря и 45 лагерей с дневным пребыванием, которые работали на базе образовательных организаций. Ребятам предоставили возможность отдохнуть в государственных и частных лагерях Ленобласти, а также на Черном море. 

Как рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования профильного комитета администрации МО "Выборгский район" Ольга Генералова, 170 родителей получили кэшбэк с путевок в лагерь. 

Востребованными были трудовые лагеря. Около 900 подростков от 14 до 18 лет помогали благоустраивать Выборг и районы, участвовали в сельскохозяйственных работах. 

За 4 смены в муниципальных лагерях не выявили ни одного нарушения. Отмечается, что отдых был организован с учетом эпидемиологической обстановки. В общей сложности участниками летней оздоровительной кампании стали 20 тыс. детей. 

Видео: YouTube / Пресс-служба МО "Выборгский район" Ленинградской области

Теги: детский лагерь, отдых
Категории: Выборг, Лента новостей,

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