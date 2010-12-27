Обустройство здания практически завершили.

В петербургском пансионе воспитанниц Министерства обороны откроют музыкальную школу. Об этом 25 июля сообщил пресс-центр городской администрации.

Открытие музыкальной школе обсудили во время осмотра объекта на Бычьем острове, который проводили министр обороны Сергей Шойгу совместно с врио Петербурга. Они осмотрели учебные классы, актовые залы и бассейн. Обустройство практически завершили – в сентябре 2019 года в нем смогут учиться 240 воспитанниц первого набора со всей страны.

Напомним, что в общей сложности в заведении на бюджетной основе будут обучаться 560 человек. Среди них - дочери военнослужащих, которые отправились в отдаленные гарнизоны, девочки из неполных и многодетных семей, дочери погибших солдат и участников боевых действий.

Пансион воспитанниц Минобороны России в Москве был создан в 2008 году на основании распоряжения Правительства РФ и приказа Министра обороны. В 2018 году после рассмотрения вариантов размещения филиала, принято решение о строительстве объектов инфраструктуры на острове Бычий и полуострове Безымянный.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге обсуждают проект нового здания для архивов.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга