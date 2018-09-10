В Петербурге обсуждают проект нового здания для архивов

Оно займет 18 тысяч квадратных метров.

Вице-губернатор Марков провел рабочее совещание по поводу проектирования нового здания для размещения двух городских архивов - Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

На данный момент архивы располагаются в зданиях-объектах культурного наследия. Они были построены в 1906 и 1916 годах. Место для архивов в них заканчивается. Центральный государственный исторический архив загружен на 134%. В Центральном государственном архиве литературы и искусства - 300 тысяч единиц хранения, которые постоянно пополняются новыми.

Новое здание расположится на 18 тыс. квадратных метрах. В нем будет восемь этажей. На первом и второй - актовый и выставочные залы. Оно вместит в себя 2,3 млн единиц хранения.

Документацию на прохождение государственной экспертизы отправят в сентябре этого года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ладожский парк в Красногвардейском районе благоустроят к середине октября.

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