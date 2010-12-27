Ладожский парк в Красногвардейском районе благоустроят к середине октября

ГАТИ выдала на это ордер.

Ладожский парк на пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков благоустроят. Государственная административно-техническая инспекция дала на это разрешение. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Заказчиком стал комитет по благоустройству Петербурга. В парке отремонтируют набивные дорожки, восстановят газон, посадят 83 саженцев деревьев. Также в нем появится детское игровое и спортивное оборудование с устройством бесшовного резинового покрытия.

Работы продлятся до 14 октября этого года.

Как отметили в пресс-службе, всего за эту неделю ГАТИ выдала 181 ордер на работы, связанные с благоустройством города.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Озерки" отремонтируют эскалатор.

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