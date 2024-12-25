Историческую усадьбу Жерновка передали детской музыкальной школе Петербурга

Дача Безобразовых обрела новую жизнь старинная усадьба станет музыкальной школой.

Петербургская детская музыкальная школа №41 получила в бессрочное пользование усадьбу Жерновка - памятник архитектуры XVIII века. Об этом сообщили в городском комитете имущественных отношений.

Здание усадьбы и земельный участок площадью 39 162 кв. м на Ириновском проспекте переданы образовательному учреждению по распоряжению КИО от 17 июня 2025 года. Территория включает выход к береговой полосе реки Охта.

Дача Безобразовых "Жерновка" является объектом культурного наследия федерального значения. Памятник архитектуры конца XVIII века ранее перешел из федеральной собственности в городскую.

Следующим этапом станет разработка и согласование проектной документации для адаптации исторического здания под нужды музыкальной школы.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Юрия Гагарина завершили модернизацию освещения.

Фото: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга