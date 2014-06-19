До конца ноября на даче Безобразовых "Жерновка" будут проходить бесплатные экскурсии

Бесплатные экскурсии в усадьбу запланированы на 13, 14, 15, 19, 20, 25 и 27 ноября. Регистрация на экскурсии начнется за три дня до их начала.

До конца ноября в Петербурге открывается возможность посетить дачу Безобразовых "Жерновка" с бесплатной экскурсией. Об этом информирует пресс-служба Красногвардейского района.

Усадьба "Жерновка", построенная в 1790 году по проекту известного архитектора Джакомо Кваренги, неоднократно переходила из рук в руки различных владельцев, подвергалась реконструкции, но сохранила свое очарование. В будущем она преобразуется в детскую музыкальную школу №41.

Экскурсия по даче позволит не только ознакомиться с внутренним убранством дома, но и узнать историю усадьбы от квалифицированного гида. Бесплатные экскурсии в усадьбу запланированы на 13, 14, 15, 19, 20, 25 и 27 ноября. Регистрация на экскурсии начнется за три дня до их начала.

Записаться на экскурсию можно по ссылке.