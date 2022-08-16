Усадьбу "Жерновка" на Охте приспособят под музыкальную школу

Реставрация усадьбы не только откроет доступ к культурному наследию для горожан и туристов, но и расширит образовательные возможности для детей в сфере искусства в Красногвардейском районе.

Усадьба "Жерновка", построенная в 1790 году по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги, располагается на левом берегу реки Охты. Ее площадь составляет 1 222 квадратных метра, а прилегающий пейзажный парк с прудом занимает территорию в 40 тысяч квадратных метров. Внутри здания сохранились три зала, оформленных в стиле классицизма и восстановленных советскими реставраторами в 1976-1984 годах. Сегодня усадьба имеет статус объекта культурного наследия.

В сентябре Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры поручил провести работы по сохранению "Жерновки". Ожидается, что процесс проектирования и проведения государственной историко-культурной экспертизы займет около года.

После капитального ремонта усадьба станет новым местом для детской музыкальной школы №41 Красногвардейского района. Здесь будут оборудованы учебные классы и концертные залы, а территория парка превратится в общественное пространство. Реставрация усадьбы не только откроет доступ к культурному наследию для горожан и туристов, но и расширит образовательные возможности для детей в сфере искусства в Красногвардейском районе.

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Фото и видео: Telegram / Андрей Хорт