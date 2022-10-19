В Петербурге в честь юбилея отношений России и Китая открылась выставка

Экспозиция повествует об особенностях китайской медицины.

Сегодня, 2-го октября, в Военно-медицинском музее открылась выставка, приуроченная к 75-летию установления двусторонних отношений между Россией и Китаем. На экспозиции "В поисках красного дракона. Тайны китайской медицины" представлены различные документы и экспонаты, повествующие об истории и особенностях медицинского ремесла в Китае, – следует из сообщений пресс-службы музея.

Ровно 75 лет назад, 2-го октября 1949-го года, Советский Союз самым первым признал Китайскую Народную Республику и заключил с ней Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи. Нынешний год был объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным годом культуры России – Китая.

На торжественном открытии выставки присутствовали депутаты и чиновники Санкт-Петербурга. Для них была проведена экскурсия. Также в рамках мероприятия был проведен мастер-класс от Вячеслава Синкевича – признанного мастера китайской традиционной живописи.

Ранее мы рассказывали об открытии в Мариинском дворце фотовыставки, посвященной дружбе России и Китая.

Фото: Telegram / Военно-медицинский музей. Дохуторские сказки