Фотовыставка "Россия – Китай: дружба" открылась в Мариинском дворце

Экспозиция включает в себя фотографии журналистов Северной столицы, которые ранее посетили Китай по приглашению КНР.

Днем 25-го сентября в холле Мариинского дворца была открыта выставка фотографий "Россия – Китай: дружба", посвященная укреплению культурной связи Российской Федерации и КНР. На экспозиции представлены привезенные из Китая работы петербургских фотографов, которых пригласили в китайском Генконсульстве.

Сегодня отношения России и Китая являются показательными. Такого высокого уровня доверия между государствами в мире почти нет. Наши страны успешно сотрудничают во всех ключевых сферах, вместе выступая за справедливый миропорядок, основанный на уважении и равенстве. Отрадно отметить, что результаты этого сотрудничества выражаются не только в высоких экономических показателях, но и говорят о взаимном интересе наших народов друг к другу. Дмитрий Панов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Как было отмечено парламентарием, подобные этой выставке культурные проекты заслуживают высочайших похвал, поскольку выступают в роли мостов, призванных объединить культуры двух стран. На открытии выставки также выступил заместитель Генерального консула КНР в Петербурге Чжан Сяоцин, народный артист России Николай Буров и руководители Общества российско-китайской дружбы.

Ранее стало известно, что в Петербурге на 87% увеличилось количество виз, выданных в КНР.

Фото: Telegram / Законодательное Собрание СПб