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В Петербурге на 87% увеличилось количество выданных в КНР виз
Сегодня, 12:08
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В Петербурге на 87% увеличилось количество выданных в КНР виз

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Также выросло число деловых виз.

Количество выданных в Петербурге туристических виз в Китай с начала 2024 года выросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет ТАСС

По состоянию на конец августа, количество виз, выданных Генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге гражданам России в консульском округе, выросло примерно на 86,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристические визы увеличились более чем в четыре раза, а деловые визы увеличились примерно на 14%. 

Генконсульство КНР 

Ранее мы рассказывали о том, что количество рейсов из Петербурга в Египет увеличилось. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: визы в кнр, китай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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