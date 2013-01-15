В Петербурге на 87% увеличилось количество выданных в КНР виз

Также выросло число деловых виз.

Количество выданных в Петербурге туристических виз в Китай с начала 2024 года выросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

По состоянию на конец августа, количество виз, выданных Генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге гражданам России в консульском округе, выросло примерно на 86,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туристические визы увеличились более чем в четыре раза, а деловые визы увеличились примерно на 14%. Генконсульство КНР

Ранее мы рассказывали о том, что количество рейсов из Петербурга в Египет увеличилось.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)