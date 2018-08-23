Количество рейсов из Петербурга в Египет увеличилось

Партнером выступил туристический оператор Fun&Sun.

Из Пулково выросло количество рейсов в Египет. Об этом 6 сентября рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта.

Авиакомпания Air Cairo возобновила из города на Неве чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх. Отправляться самолеты из Пулково будут один раз в неделю по пятницам в 00:30. Партнером выступил туристический оператор Fun&Sun.

Отмечается, что путешественникам, которые прилетают на курорт прямым рейсом на срок до 15 дней, виза не потребуется. А в рамках осенне-зимнего расписания планируется два рейса Air Cairo в Шарм-эш-Шейх по вторникам и четвергам.

Ранее на Piter.TV: рейсы из Петербурга в Шанхай впервые будут выполняться и зимой.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)